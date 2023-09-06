الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا إبرام، بزين العابدين بمحرم بك بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالإيبارشية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية



البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

وعلى جانب الآخر، ألقى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مساء الثلاثاء عظة بعنوان «شهداء تحت المذبح» في كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس خماروية - شبرا، وذلك في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنهضة عيد «النيروز»، عيد رأس السنة القبطية، عيد الشهداء، وذلك بدعوة كريمة من نيافة أنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية، وآباء الكنيسة، ضمن برنامج النهضة.



عيد النيروز

وعلى صعيد أخر تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 11 سبتمبر للأحتفال بعيد النيروز المجيد، وذلك بإقامة صلوات القداس الإلهي.