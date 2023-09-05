الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدا.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا إبرام، بزين العابدين بمحرم بك بالإسكندرية، ولفتت المصادر الكنيسة أن الكنيسة تغلق أبوابها أمام الأفراد عند اكتمال العدد المشارك في عظة البابا.

وكانت  مصادر كنسية قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن موعد عقد اجتماعات المجمع المقدس لدورته الأحدث في فبراير 2024، موضحة أنه تم إلغاء سيمنار المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية والمقرر انعقاده في نوفمبر 2023، والذي كان يتزامن مع عيد جلوس البابا تواضروس الثاني.

 ولفتت المصادر الكنسية الى ان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من المقرر ان يتراس اجتماعات المجمع المقدس لعام 2024 في فبراير 2024، بدلا من يونيو 2024، إذ تم تقديم موعد اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، بسبب ترؤس البابا إلى جانب أعضاء المجمع صنع وإعداد الميرون المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، إلى جانب ترؤس رسامات أساقفة جدد، الايبارشيات التي خلت من أساقفتها وهى إيبارشيه نجع حمادي والمنصورة وألمانيا.

 البابا تواضروس يشهد احتفالية كنيسة مارجرجس المنيل بعيد النيروز 


وكان البابا تواضروس الثاني، قد شهد  جانبًا من الاحتفال السنوي لكنيسة الشهيد مار جرجس بالمنيل، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، بمناسبة عيد النيروز.

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وأقيم الاحتفال في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدمت خلاله خدمات المراحل السنية، والخدمات النوعية بالكنيسة، عددًا من الفقرات، وذلك في ختام النشاط الصيفي لهذه الخدمات.

وحرص البابا على تشجيع المشاركين في الاحتفال، مثنيًا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال فترة الصيف، والتقطت صورًا تذكارية مع قداسة البابا.

قداسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارته الرعوية الى الاسكندرية عظتة الاسبوعية كنيسة الانبا ابرام بزين العابدين بمحرم بك بالإسكندرية

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