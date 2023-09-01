للمشاركة فى صنع الميرون.. البابا تواضروس يستقبل مطران الأرمن فى مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، وهراتشيا بولاديان السفير الأرمني في مصر.

تفاصيل زيارة مطران الأرمن للبابا تواضروس

وقدما دعوة لقداسة البابا لحضور احتفالات صنع الميرون المقدس في أرمينيا في أكتوبر المقبل، ووعدهم بإرسال من ينوب عن قداسته في هذا الأمر.

كما تطرق الحديث إلى الحصار غير القانوني، وغير الإنساني لإقليم ارتساخ من قبل أذربيجان، وناشد قداسة البابا السلطات المعنية في دولة أذربيچان فتح ممر لاتشين في جنوب القوقاز من أجل سلامة الناس وحفظهم من شبح الجوع، حيث تم إغلاق هذا الممر الحيوي منذ ديسمبر ٢٠٢٢، راجيًا أن يسود السلام بين الدولتين الجارتين.

وعلى صعيد اخر تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فبراير المقبل لصنع الميرون المقدس، بمشاركة أعضاء للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية بمصر، إذ سيتم تبكير موعد اجتماعات المجمع المقدس لي في فبراير بدلًا من يونيو ٢٠٢٣ وذلك بدير الانبا بيشوي

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا ديمتريوس

يذكر أنه كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الخميس، نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين.



وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الخميس، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والمشرف على احتفالات عيد الشهيد مار جرجس بميت دمسيس وعيد السيدة العذراء بمسطرد، وبرفقته أعضاء اللجنة المعاونة، وذلك بخصوص ترتيبات الاحتفال بعيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره بالمعصرة.

كان قداسة البابا قد أصدر قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وتقديم تقارير دورية بهذا الخصوص لقداسته.