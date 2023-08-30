الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يكلف مطران شبرا الخيمة بإدارة شئون دير الانبا برسوم العريان

البابا
البابا

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بادارة شئون دير الانبا برسوم بحلوان وإدارة الامور الرعوية والمالية والادارية وارسال تقارير دوريه له

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ياتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني لشئون ايبارشيه حلوان والمعصرة ودير الانبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الانبا برسوم العريان.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بشأن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان وإيبارشية حلوان والمعصرة.

وقال البابا تواضروس الثاني، في قراره: “بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، تقرر الآتي: ”إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض، رقم بيسنتي قومي ٢٤١٠٦٠٨٢١٠٠٣٩٧ في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل".

وتابع: “إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان- مايو المعصرة- وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات”.

يذكر أن هذا ثانى بيان يصدره البابا تواضروس بشأن الأنبا بيسنتي؛ البيان الأول كان في عام 2022، وكان نص القرار: بخصوص إيبارشية حلوان نظراً للظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، يوقف مع بداية السنة ٢٠٢٣ أي تعاملات مع نيافته إدارية أو مالية أو رعوية، وتقوم اللجنة المالية بالمشاركة مع الأب الوكيل بتصريف أمور الإيبارشية بالبنود التالية حتى إشعار آخر.

قداسة البابا تواضروس الثاني بتكليف الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة بادارة شئون دير الانبا برسوم بحلوان وادارة كافة الامور الرعوية والمالية والادارية وارسال تقارير دوريه له ودير الانبا برسوم العريان ايبارشية حلوان والمعصرة

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