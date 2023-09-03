الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية في الأنبا رويس بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على مؤهلات عليا، للعام الدراسي 2023- 2024، بالنظاميْن النهاري والمسائي.

وجاءت أهم شروط القبول بالقسم النهاري، ألا يزيد سن المتقدم عن 27 سنة، مع تزكية الأب المطران أو أسقف الإيبارشية المسؤول عن الطالب بعد التخرج، وبينما جاءت أهم شروط القبول بالقسم المسائي، تقديم خطاب تزكية من أب الاعتراف، ويتم قبول المتقدمين لكلٍ من النظاميْن بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية.

 أخر موعد لقبول الطلبات

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بالنظام النهاري حتى 15 سبتمبر الجاري، وبالنظام المسائي حتى ٨ سبتمبر، على أن تبدأ الدراسة في 2 أكتوبر المقبل.

تتكون الدراسة في الكلية من أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

 تاريخ الكلية الإكليريكية

تعتبر الكلية الإكليريكية من أهم الكليات الدينية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهى بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.

وتأسست في عهد البابا كيرلس الرابع المعروف بأبو الإصلاح، حيث بدأت الفكرة عند إنشاء مدرسة إكليريكية لتعليم رجال الدين في الفجالة سنة 1862 ثم بعد ذلك فتح مدرسة إكليريكية سنة 1874.

واستكمل مسيرته البابا كيرلس الخامس عندما افتتح الإكليريكية الجديدة، وقام بتنصيب القمص فيلوثيئوس إبراهيم علم الدين الذي كان عالمًا لاهوتيًا شهيرًا، واستأنفت الإكليريكية عملها من جديد سنة 1892، وبعد رحيله عين الارشيدياكون حبيب جرجس أستاذًا ثم مديرًا لها ثم بعد وفاته صار القمص إبراهيم عطية مديرًا لها.

 حتى 30 سبتمبر سنة 1962 حيث رسم قداسة البابا كيرلس السادس القمص انطونيوس السرياني أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية باسم "الأنبا شنودة" وصار للإكليريكية أسقفاً ودخلت بذلك المجمع المقدس وأخيرًا رجعت الكنيسة إلى عصورها الأولى حيث مدير الإكليريكية يصير بطريركًا كتقليدها القديم في 14 نوفمبر 1971.

الكلية الإكليريكية اللاهوتية ة بالأنبا رويس الكلية الإكليريكية العلوم اللاهوتية الكليات الدينية

مواد متعلقة

بإقامة القداس الإلهي.. الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بعيد النيروز

افتتاح المرحلة الثانية لأعمال ترميم الآثار بدير مار جرجس المجمع

البابا فرنسيس يلتقي الأساقفة والكهنة في كاتدرائية أولانباتار بمنغوليا

تحت رعاية هيئة تعليم الكبار .. قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية

الأنبا نيقولا يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس جورجيوس

الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكرى الطوباوية إنغريد إلوفسدوتر

مؤتمر كنيسة القديس أثناسيوس الرسولى بمدينة السادس من أكتوبر

خدمة الشباب الإيبارشى تُنظم ندوة "إعمال العقل فى الدين" بسوهاج

الأكثر قراءة

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر.. وأوقات انقطاع الكهرباء المعلنة

"سنجة وشماريخ فى الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة فى مصر الجديدة

تقرير يكشف مستجدات ملف انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كلاب شرسة وطلقات نارية.. التفاصيل الكاملة لقتل شاب فى كرداسة بسبب "الكيف"

محاكمة امرأة تخلصت من زوجها مع عشيقها في المنوفية

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ الدستور يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم في إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)