فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية في الأنبا رويس بالقاهرة

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على مؤهلات عليا، للعام الدراسي 2023- 2024، بالنظاميْن النهاري والمسائي.

وجاءت أهم شروط القبول بالقسم النهاري، ألا يزيد سن المتقدم عن 27 سنة، مع تزكية الأب المطران أو أسقف الإيبارشية المسؤول عن الطالب بعد التخرج، وبينما جاءت أهم شروط القبول بالقسم المسائي، تقديم خطاب تزكية من أب الاعتراف، ويتم قبول المتقدمين لكلٍ من النظاميْن بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية.

أخر موعد لقبول الطلبات

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بالنظام النهاري حتى 15 سبتمبر الجاري، وبالنظام المسائي حتى ٨ سبتمبر، على أن تبدأ الدراسة في 2 أكتوبر المقبل.

تتكون الدراسة في الكلية من أربعة سنوات يحصل بعدها الطالب على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

تاريخ الكلية الإكليريكية

تعتبر الكلية الإكليريكية من أهم الكليات الدينية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهى بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.



وتأسست في عهد البابا كيرلس الرابع المعروف بأبو الإصلاح، حيث بدأت الفكرة عند إنشاء مدرسة إكليريكية لتعليم رجال الدين في الفجالة سنة 1862 ثم بعد ذلك فتح مدرسة إكليريكية سنة 1874.



واستكمل مسيرته البابا كيرلس الخامس عندما افتتح الإكليريكية الجديدة، وقام بتنصيب القمص فيلوثيئوس إبراهيم علم الدين الذي كان عالمًا لاهوتيًا شهيرًا، واستأنفت الإكليريكية عملها من جديد سنة 1892، وبعد رحيله عين الارشيدياكون حبيب جرجس أستاذًا ثم مديرًا لها ثم بعد وفاته صار القمص إبراهيم عطية مديرًا لها.

حتى 30 سبتمبر سنة 1962 حيث رسم قداسة البابا كيرلس السادس القمص انطونيوس السرياني أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية باسم "الأنبا شنودة" وصار للإكليريكية أسقفاً ودخلت بذلك المجمع المقدس وأخيرًا رجعت الكنيسة إلى عصورها الأولى حيث مدير الإكليريكية يصير بطريركًا كتقليدها القديم في 14 نوفمبر 1971.