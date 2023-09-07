اليوم.. انطلاق الاحتفالات بمولد الأنبا برسوم العريان فى ديره بالمعصرة

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، مولد احتفالات الأنبا برسوم العريان 2023، بديره بمنطقة المعصرة بحلوان، وبحضور عدد غفير من الكهنة والزائرين، أقباطًا ومسلمين، على حد سواء.

ومن المقرر أن تُختتم احتفالات دير الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة بحلوان، في 27 سبتمبر 2023 .

◄مشاركة أساقفة في أشهر موالد الكنيسة

ويترأس الاحتفالات التي يُشرف عليها الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والمشرف على دير الأنبا برسوم العريان، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تكلا، مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس، والأنبا مارتيريوس، أسقف كنائس شرق السكك الحديدية، إلى جانب عدد من الكهنة.

وتتضمن الاحتفالات التى تستمر على مدار الثلاثة أسابيع عروضًا لفرق كورال من كنائس وإيبارشيات متنوعة، بالإضافة إلى الكلمة الروحية التى ألقاها عدد كبير من الكهنة من مختلف الإيبارشيات والمحافظات المصرية.

وبلغ عدد الزائرين على مدار الأعوام الماضية إلى الدير ما يقرب 70 ألف زائر من جميع المحافظات المصرية، ولم تقل عن ذلك خلال العام الجارى، باعتباره من أشهر الموالد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



ويقيم الدير خلال الاحتفال بالأنبا برسوم العريان نهضة يومية، إذ وضعت برنامجًا تنظيميًا لها يتكون من قداسات تقام يوم السبت من الساعة 6 إلى الساعة 8 يوميًا، وتقام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 7 إلى الساعة 9.30 صباحًا، ويومي الجمعة والأحد تقام القداسات من الساعة 7 إلى الساعة 10.30.

ويتضمن برنامج الاحتفال التسبحة ورفع البخور والتمجيد ودورة زفة أيقونة الأنبا برسوم العريان من الساعة 5.30 إلى الساعة 6.45 مساء، والكورال والترانيم من 7 إلى 8 مساء، وتلقى عظة يومية خلال أيام الاحتفال من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء.

وكان قد تفقد الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، خدمات دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة المختلفة، الذي يتضمن المشغل ومصنع السجاد ومعرض الدير.

يأتي ذلك خلال أول زيارة له إلى الدير بعد تكليفه من البابا تواضروس الثاني، بالإشراف الروحي والإداري والمالي لدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.