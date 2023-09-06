الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس يتفقد خدمات دير برسوم العريان بالمعصرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، خدمات  دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة  المختلفه، والذي يتضمن المشغل ومصنع السجاد ومعرض الدير.

يأتي ذلك خلال أول زيارة له إلى الدير بعد تكليفه بالإشراف الروحي والإداري والمالي لدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وتستعد إيبارشية حلوان والمعصرة للاحتفال بموسم بعيد القديس الأنبا برسوم العريان بديره في المعصرة، في 7 سبتمبر 2023 والذي يستمر لمدة 20 يوما.

وتشهد احتفالات دير الأنبا برسوم العريان هذا العام على المراسم الروحية مثل القداسات اليومية، ونهضة روحية مساء كل يوم، ويستضيف الدير خلال الاحتفالات عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر ضمن نهضة روحية يومية وصلوات وعظات.

ومن ابرز الأساقفة المشاركين في مولد الأنبا برسوم العريان الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا تكلا مطران دشنا.

الأنبا مرقس يترأس الاحتفالات هذا العام

ويترأس الاحتفالات أيضا هذا العام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والذي كلفه البابا تواضروس الثاني بإدارة دير الأنبا برسوم العريان، وذلك بسبب الظروف الصحية التى يمر بها الأنبا بيسنتي

ويذكر أن طريق الدير هو نفس الطريق الموصِل لمصانع سيجورات بالمعصرة، وتُرى منارة الدير العالية من مسافة بعيدة، وله اسماء متعدد مثل دير شهران - وعندما بُني الدير أولًا كان يحمل اسم "الشهيد مرقوريوس أبي سيفين"، وتم انشاء الدير في القرن الحادي عشر الميلادي.

وعن تاريخ الدير قال موقع كنيسة الانبا تكلا هيمانوت الحبشي بالابراهيمية بالاسكندرية وهو موقع معتد به من قبل الكنيسة في الدراسات الكنسية إنه سمح الحاكم بأمر الله لبعض الرهبان ببناء دير خارج القاهرة. فبنوا ديرًا على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين وهو هذا الدير المعروف الآن بدير الأنبا برسوم العريان، وكان الخليفة يتردد على هذا الدير، لأنه استأنس بالرهبان. فانتهز الرهبان فرصة وجوده، والتمسوا منه عفوًا برجوع البابا زخارياس -الذي كان قد حسبه سابقًا، ثم اعتكف في دير دير القديس مكاريوس- فعاد إلى كرسيه.

وخرج من الدير بطريركان هما البابا يؤانس الثامن رقم 80، والبابا مرقس الرابع رقم 84، وابرز اثار الدير هو الباقي من مباني الدير وهو الكنيسة الأثرية.  كما يوجد بالدير الكثير من الأيقونات والمخطوطات.  وقد ذكر أبو المكارم (القرن 12)، والمقريزي (القرن 15) هذا الدير باسم "دير شهران للشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين.

ويحتفل الدير بعيد شفيعه القديس الأنبا برسوم العريان، في 5 من اخر شهور السنة القبطية نسئ والذي يحل في سبتمبر سنوبا.

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