الأنبا مرقس يزور الأنبا بيسنتي للاطمئنان على صحته

زار الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة اليوم الخميس، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف ايبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى التي يعالج فيها، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

كما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بادارة شئون دير الانبا برسوم بحلوان وإدارة الامور الرعوية والمالية والادارية وارسال تقارير دوريه له

ياتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني لشئون ايبارشيه حلوان والمعصرة ودير الانبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الانبا برسوم العريان.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بشأن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان وإيبارشية حلوان والمعصرة.

وقال البابا تواضروس: “بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، تقرر الآتي: ”إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض، رقم بيسنتي قومي ٢٤١٠٦٠٨٢١٠٠٣٩٧ في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل".

وتابع: “إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان- مايو المعصرة- وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات”.