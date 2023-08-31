الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس يزور الأنبا بيسنتي للاطمئنان على صحته

الانبا مرقس خلال
الانبا مرقس خلال الزيارة

زار الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة اليوم الخميس، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف ايبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى التي يعالج فيها، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

كما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بادارة شئون دير الانبا برسوم بحلوان وإدارة الامور الرعوية والمالية والادارية وارسال تقارير دوريه له

ياتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني لشئون ايبارشيه حلوان والمعصرة ودير الانبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد الانبا برسوم العريان.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بشأن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان وإيبارشية حلوان والمعصرة.

وقال البابا تواضروس: “بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، تقرر الآتي: ”إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض، رقم بيسنتي قومي ٢٤١٠٦٠٨٢١٠٠٣٩٧ في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل".

وتابع: “إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان- مايو المعصرة- وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات”.

زار نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الأنبا بيسنتي أسقف ايبارشية حلوان والمعصرة المستشفى التي يعالج فيها حالي ا وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته قداسة البابا قد أصدر قرار ا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة الأنبا مرقس ايبارشية حلوان والمعصرة

مواد متعلقة

الكنيسة الأسقفية تُخصص يومًا للكشف الطبي ضمن حملة «100 يوم صحة»

لمناقشة الأمور الرعوية بإيبارشية ملوي.. تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس ريموندو نوناتو

الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى الطوباوى أندريا دوتى

الأنبا باسيليوس فوزى يختتم الزيارة الرعوية لكنيسة أم المخلص

البابا تواضروس ينعى العميد الأسبق لكلية اللاهوت بأديس أبابا

الأنبا توما حبيب يلتقى بأبناء مدارس الأحد برعية سوهاج

في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يستكمل سلسلة «صلوات قصيرة»

الأكثر قراءة

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

خبير مصرفى يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

"الأجواء ساحرة".. آخر كواليس مهرجان "العالم علمين"

مجموعة سهلة لبرشلونة بقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال