الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز 2023

الكنيسة
الكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، في ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ والذي يقابله في الشهور القبطية يوم " 1 توت".

الأصل التاريخي لعيد النيروز

النيروز وعيد رأس السنة المصرية هو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وقد أتى لفظ نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (ني - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة في مصر ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السي للأعراب كعادتهم (مثل أنطوني وأنطونيوس) فأصبحت نيرو.

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وفي عيد النيروز يبدأ العام القبطي الجديد للشهداء، وهو اليوم الأول من شهر (توت) نسبه إلى العلامة الفلكي الأول الذي وضع التقويم المصري القديم الذي أنفرد به المصريين فتره طويلة من الزمن قبل أي تقويم آخر عرفه العالم بعد ذلك شرقا وغربًا. 

فهو الذي اخترع الأحرف الهيروغليفية التي بدأت بها الحضارة المصرية لذلك خلدوا أسمه علي أول شهور السنة المصرية والقبطية

◄ عصر الشهداء

ومع عصر الامبراطور دقلديانوس وهو من أقسا عصور الاضطهاد ضد المسيحيين أيام الرومان - احتفظ المصريين بمواقيت و شهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهدا عند الأقباط. 

شهور السنة القبطية هي بالترتيب« توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسري ثم الشهر الصغير النسيء وهو 5 أيام فقط».

 وما زالت هذه الشهور مستخدمة في مصر ليس فقط على المستوى الكنسي بل على المستوى الشعبي أيضًا وخاصة في الزراعة. 

ولقد حذف الأقباط كل السنوات التي قبل الاستشهاد وجعلوا هذا التقويم (المصري) يبدأ بالسنة التي صار فيها دقلديانوس إمبراطورًا (عام 284 ميلادية) لأنه عذب وقتل مئات الآلاف من الأقباط، وسمى هذا التقويم بعد ذلك بتقويم الشهداء.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد النيروز لنيروز عيد رأس السنة القبطية عيد الشهداء

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