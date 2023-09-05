الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الجمعة.. الروم الأرثوذكس يحتفلون بعيد ميلاد العذراء مريم

الكنيسة
الكنيسة

يترأس المتروبوليت نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس بمصر، صلوات عيد ميلاد العذراء مريم وذلك يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، وذلك في كنيسة القديس جيورجيوس.

◄تاريخ العيد

يعود أصل العيد إلى أواسط القرن الخامس في أورشليم حينما كُرّست كنيسة على اسم والدة الإله مريم قرب البركة الغنميّة أو بركة بيت حسدا في أورشليم.

من أورشليم انتقل الاحتفال بعيد ميلاد العذراء في القرن السادس إلى القسطنطينيّة، حيث وضع القدّيس رومانوس المرنّم التراتيل الخاصة بهذا العيد وما زلنا نصلّي بعضها في طقوسنا.

من الشرق انتقل العيد إلى الغرب في عهد البابا سيرجيوس الأول (687-701 ) الأنطاكيّ الأصل.
لا يذكر العهد الجديد شيئاً عن طفولة مريم ولا عن مولدها أو رقادها، ذلك أنّ هدف الأناجيل هو البشارة بالربّ يسوع الإله المتجسّد وبالتدبير الخلاصي من أعمالٍ وتعاليم. 
لكنّ التسليم الكنسي اّلذي حفظ مكانة خاصة لوالدة الإله يذكر أن ولادتها تمّت بتدخل إلهي مباشر كما حصل مع عدد من الأشخاص في العهد القديم كإسحق ابن إبراهيم وشمشون وصموئيل ويوحنا المعمدان. 

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وعلى صعيد آخر، تكرم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السيدة العذراء الإكرام اللائق بها دون مبالغة أو إقلال من شأنها.

 فهي القديسة المكرمة والدة الإله المطوَّبة من السمائيين والأرضيين, دائمة البتولية العذراء كل حين, الشفيعة المؤتمنة والمعينة, السماء الثانية الجسدانية أم النور الحقيقي التي ولدت السيد المسيح.

الحبل بلا دنس:

أما الكنيسة الكاثوليكية ففي يوم 8 ديسمبر من كل عام يحتفل الكاثوليك بعيد الحبل بالعذراء بلا دنس الخطية الأصلية، وهذا معناه أنه منذ اللحظة الأولى في تكوينها في أحشاء أمها قد وجدت طاهرة نقية ، ويؤمن الكاثوليك أن عبادة مريم هي أعظم وسيلة لحفظ البر والقداسة، وأنه يجب تقديم العبادة لمريم مثل تقديم العبادة للقربان المقدس (الافخارستيا).

المتروبوليت نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس بمصر المتروبوليت نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس صلوات عيد ميلاد العذراء مريم عيد ميلاد العذراء مريم كنيسة القديس جيورجيوس

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