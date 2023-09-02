السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا نيقولا يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس جورجيوس

الانبا نيقولا
الانبا نيقولا

"ترأس المتروبوليت نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا. 

وقال الأنبا نيقولا في كلمته، إن الكاهن في هيكل أورشليم كان يبدأ خدمته في سن الثلاثين (عدد 4:3)، وكان يوسف الصديق في الثلاثين من عمره حين بدأ في خدمة ملك مصر (تكوين 41:46). وكذلك، كان داود النبي في سن الثلاثين حين بدأ يملك على يهوذا (2 صموئيل 5:4) لقد كانت سن الثلاثين مناسبة تمامًا لبدء الاضطلاع بالمهام الخطيرة والهامة في حضارة اليهود، مثل النبوة والملك وكان غير مسموح لأولئك الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عامًا بقراءة التوراة في المجامع اليهودية.

وتابع: "ذُكر عن يسوع المسيح في الكتاب المقدس أنه عندما بلغ يسوع الثلاثين من العمر، ذهب إلى يوحنا المعمدان ليعتمد في نهر الأردن، "وَلَمَّا ابْتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلاَثِينَ سَنَةً وَهُوَ عَلى مَا كَانَ يُظَنُّ ابْنَ يُوسُفَ بْنِ هالِي" (لوقا 3:23)، وبعد معموديته، صام يسوع أربعين يومًا وأربعين ليلةً ليكون مع الله".

المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس صلاة القداس الإلهي كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الارثوذكس

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