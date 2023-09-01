الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للتاريخ الكنسي «القرن الثامن مصاعب وتحولات»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر التاسع للتاريخ الكنسي «القرن الثامن مصاعب وتحولات» وذلك بحضور أصحاب النيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب والحبر الجليل أنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والحبر الجليل أنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها والحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.    

وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عقب رئاسة نيافة الحبر الجليل أنبا رافائيل القداس الإلهي بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.  

وألقى نيافة الحبر الجليل أنبا رافائيل المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «آباء القرن الثامن»، تلتها محاضرة لنيافة الحبر الجليل أنبا إرميا بعنوان «الدولة الأموية»، أعقبها محاضرة نيافة الحبر الجليل أنبا موسى بعنوان «سمات الشعب المسيحي» ومن جانبه ألقى نيافة الحبر الجليل أنبا مكاريوس محاضرة عنوانها «الرهبنة» كما ألقى الراهب القمص أليعازر الصموئيلي محاضرة بعنوان «قديسو وشهداء القرن الثامن».  

جاء ذلك بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية وذلك بالأشتراك مع كلا من مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بوسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية.  

وتستمر فعاليات المؤتمر التاسع للتاريخ الكنسي «القرن الثامن مصاعب وتحولات» اليوم وغدا من ٨ صباحًا بمقر المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

فعاليات المؤتمر التاسع للتاريخ الكنسي القرن الثامن مصاعب وتحولات الأنبا موسى الأسقف العام للشباب أنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة أنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها والحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

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