الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طاقم العبّارة اليونانية يواجه اتهامات بسبب وفاة راكب تم دفعه للبحر

العبارة اليونانية
العبارة اليونانية

يواجه قبطان عبارة في جزيرة يونانية وثلاثة من أفراد طاقمه اتهامات بالقتل بسبب وفاة أحد الركاب، الذي تم دفعه إلى البحر أثناء محاولته الصعود على متن السفينة المغادرة في ميناء بيرايوس الرئيسي في البلاد.

وأعرب وزير التجارة البحرية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، الأربعاء، عن "الصدمة والرعب والحزن" لوفاة الراكب، الذي عرفه بأنه أندونيس كارجيوتيس، 36 عامًا.

وأظهر مقطع فيديو للحادث كارجيوتيس وهو يركض نحو رصيف التحميل الخاص بالعبّارة بلو هورايزون، والذي كان لا يزال في مكانه على الرصيف، حيث تخلت السفينة عن مراسيها وكانت على وشك المغادرة، حيث إنه حاول تجاوز اثنين من أفراد الطاقم على المنحدر، فأوقفاه وأمسكا به بخشونة على الرصيف.

أفراد الطاقم بالعبّارة 

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وعندما صعد الرجل مرة أخرى إلى المنحدر، أوقفه أحد أفراد الطاقم ودفعه بعيدًا بينما كانت العبارة تغادر، واختفى في الفجوة المتزايدة بين السفينة والرصيف حيث كانت المياه تتأرجح بعنف بواسطة براغي السفينة القوية.

وبدا أن الطاقم لم يفعل شيئًا لمساعدته وواصلت العبارة الإبحار باتجاه جزيرة كريت قبل أن يُطلب منها العودة إلى بيرايوس.

وقال خفر السواحل إن الرجل تم انتشاله فاقدًا للوعي من مياه الميناء وأعلن عن وفاته فيما بعد وحدد تشريح الجثة الغرق كسبب للوفاة.

وأدان فارفيتسيوتيس أفراد الطاقم بسبب "أعمالهم غير القانونية" وفشلهم في اتباع "المبدأ الأساسي الذي احترمه البحارة اليونانيون لعدة قرون"، وهو إنقاذ الأشخاص في البحر و"عدم إلقائهم فيه، خاصة في مثل هذه الظروف".

وقال إن كارجيوتيس كانت لديه تذكرة وصعد على متن السفينة قبل وقت قصير، ثم انطلق منها لأسباب غير واضحة ثم حاول العودة إلى متن السفينة. وقال فارفيتسيوتيس أيضًا إنه أمر بإجراء تحقيق في كيفية تعامل شرطة الميناء مع الحادث.

وأصدرت مجموعة أتيكا، المالكة لشركة بلو هورايزون، في البداية بيانًا مقتضبًا قالت فيه إنها "دمرها الحادث المأساوي" وأنها ستتعاون مع السلطات.

وفي بيان أطول صدر بعد عدة ساعات، أعربت عن حزنها لوفاة كارجيوتيس وتعهدت بإجراء تحقيق في الحادث الذي لا يمكن تصوره، ومثل قبطان العبارة ومساعده الأول واثنان آخران من أفراد الطاقم أمام المدعي العام في بيريوس لتوجيه الاتهام رسميًا في وقت لاحق يوم الأربعاء.

بيرايوس هو أكبر ميناء في اليونان والبوابة الرئيسية لملايين المسافرين الذين يزورون جزر بحر إيجه وكريت في البلاد كل عام.

قبطان جزيرة يونانية أفراد طاقمه اتهامات القتل وفاة أحد الركاب

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