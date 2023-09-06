تفاصيل ترحيل لاجئ سورى من اليونان: خسر قضيته ضد وكالة الحدود الأوروبية

خسر لاجئ سوري قضية تاريخية ضد وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بعد أن تم ترحيله وعائلته قسرًا من اليونان قبل معالجة طلب اللجوء الخاص به.

وينظر إلى الحكم على أنه ضربة قوية للجهود الرامية إلى جعل عمليات فرونتكس في اليونان ودول أخرى أكثر شفافية ومسئولية أمام الدول الأعضاء التي تستخدمها.

وقام الرجل السوري وزوجته وأطفاله الأربعة الصغار بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر مهربي البشر من حلب التي مزقتها الحرب إلى اليونان في 2016، لكن بعد 11 يومًا من وصولهم إلى اليابسة، تم نقلهم جوًا إلى تركيا بواسطة وكالة فرونتكس.

الاتحاد الأوروبي وقضية تاريخية

ورفضت محكمة العدل الأوروبية ادعاءه، مشيرة إلى أن فرونتكس ليست وكالة مسئولة عن عمليات اللجوء.

وقضت المحكمة في لوكسمبورغ بأنه "نظرًا لأن فرونتكس لا تملك سلطة تقييم مزايا قرارات العودة أو طلبات الحماية الدولية، فلا يمكن تحميل وكالة الاتحاد الأوروبي هذه المسئولية عن أي ضرر يتعلق بعودة هؤلاء اللاجئين إلى تركيا".

في 2016، وصل الرجل وعائلته المكونة من أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسبع سنوات بالقارب إلى جزيرة ميلوس اليونانية، وبعد نقلهم إلى جزيرة ليروس، أعربوا عن رغبتهم في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية. ومع ذلك، بعد عملية إعادة مشتركة نفذتها وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) واليونان، تم نقلهم إلى تركيا.

ومن هناك توجهوا إلى العراق، حيث يقيمون منذ ذلك الحين، حسبما أشارت المحكمة.

تم رفع قضيته من قبل محامي أمستردام براكين دوليفيرا وبدعم من المجلس الهولندي للاجئين ومجموعة الحملات BKB وصندوق المساعدة القانونية Sea-Watch وJungle Minds.

قالوا إنه كان ضحية "صد" من قبل اليونانيين وزعموا أن فرونتكس انتهكت قواعد إجراءات اللجوء وانتهكت حقوق الأطفال من خلال فصل الرجل وزوجته عن أسرتهما، بما في ذلك طفل عمره عام واحد أثناء رحلتهم إلى تركيا.

وطالبوا نيابة عنه بمبلغ 96 ألف يورو (82 ألف جنيه إسترليني) فيما يتعلق بالأضرار المادية و40 ألف يورو فيما يتعلق بالأضرار غير المادية، بسبب السلوك غير القانوني المزعوم لفرونتكس قبل وأثناء وبعد عملية العودة، حيث استغرقت ثلاث سنوات للحصول على الدليل الوثائقي لما حدث من فرونتكس.

وقضت المحكمة بأن مهمة فرونتكس هي تقديم الدعم الفني والتشغيلي فقط للدول الأعضاء.

وقالت في بيان إن "الدول الأعضاء هي وحدها المختصة بتقييم مزايا قرارات العودة وفحص طلبات الحماية الدولية، وأضافت ليزا ماري كومب، المحامية لدى براكن دوليفيرا، إن القضية مهمة حتى لو خسر اللاجئ مطالبته، لأنها كشفت عن "ثغرة في المساءلة" في فرونتكس.