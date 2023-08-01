باحثة سياسية: الوضع الفرنسى الداخلى صعب على الفرنسيين وأصعب على المهاجرين

قالت إيمان مسلماني، الكاتبة والباحثة السياسية، إن أزمة المهاجرين هي أزمة تغزو أوروبا، لافتة إلى أن كل بلد من بلاد أوروبا خاصة البلاد التي تستقبل بالدرجة الأولى مثل إيطاليا وإسبانيا تحاول أن تجد حلول.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج عبر القاهرة الإخبارية، أنه عندما يخرج هؤلاء اللاجئون أو طالبوا اللجوء إلى بلد مثل فرنسا، فإن فرنسا تحاول أن تهيء لهم بعض الأماكن والأوراق، لكن هناك الكثير من طالبي اللجوء لا يريدون أن يبقوا أصلًا في فرنسا، وهو يريدون الذهاب سواءً إلى بريطانيا أو إلى دول أخرى، ولكن إلى بريطانيا بسبب اللغة، حيث تعتبر اللغة الإنجليزية لغة سهلة نوعًا ما على معظم طالب اللجوء، ولذلك فإن معظمهم يفضل الذهاب إلى بريطانيا.

وأكدت أن الوضع الفرنسي الداخلي صعب على الفرنسيين، وأصعب على المهاجرين.