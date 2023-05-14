عمرو هاشم ربيع: القائمة المطلقة عبارة عن توريث

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحكمة الدستورية حكمت بسقوط القائمة المطلقة في بعض الانتخابات النيابية السابقة.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): أى نظام أغلبية هو ثغرة لدخول الإخوان المسلمين للمجالس النيابية، مؤكدًا أن القائمة المطلقة هى عبارة عن توريث.

وانتقد ربيع اختيار بعض النواب لمن يخلفهم في القوائم الانتخابية الاحتياطية قائلا: "هناك مرشحة وضعت الكوافيرة الخاصة بها كبديل لها في القائمة الاحتياط".



وأضاف: الوحيد الذي لم ينجح في التوريث في النظام المصري هو حسني مبارك.

وتابع: من السهل إعادة تقسيم الدائرة الانتخابية وتمثيل كل الفئات المهمشة في مجلس النواب.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).