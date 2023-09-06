خبيرة تونسية لـ"الدستور": قيادات الإخوان وراء الأزمة الغذائية في تونس

قالت ضحى طليق الإعلامية التونسية، إن هناك حملة اعتقالات لقيادات حركة النهضة الإخوانية جاءت بحسب المراقبين في أعقاب تحقيقات قضائية تبين ارتباط الكثير منهم بما يحدث اليوم في تونس، من أزمة غذائية حادة ونقص في المواد الغذائية الأساسية.

وأضافت طليق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الحملة تأتي في سياق الدعوات المتكررة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بضرورة تطهير الإدارة ممن تشربوا إليها من دون وجه حق خلال حكم الإخوان.

طليق: الأزمة التي تواجهها تونس أزمة مفتعلة وراءها أيادي خفية

وأوضحت طليق أن كل الدلائل تشير اليوم إلى أن الأزمة التي تواجهها تونس هي أزمة مفتعلة وراءها أيادي خفية في خدمة المنظومة السابقة التي ما زالت عناصرها معششة صلب مختلف دواليب الدولة.

واختتمت طليق تصريحاتها قائلة: "لا شك في أن هذه الحملة وغيرها ستكون لها نتائج إيجابية على مستقبل تونس، وعلى إمكانية التخفيف من الأزمة التي تمر بها تونس.

السلطات التونسية تلقي القبض علي قيادات إخوانية

وألقت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، القبض على اثنين من أبرز قادة حزب النهضة الإخواني، في أحدث سلسلة اعتقالات في تونس، عقب يومين من اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي.

وأعلنت الشرطة التونسية القبض على رئيس حزب النهضة المؤقت منذر الونيسي والقيادي عبد الكريم الهاروني، بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

ويأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة التونسية فتحت الاثنين الماضي، تحقيقًا في تلك التسجيلات.