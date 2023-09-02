السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس تحرير "الصباح" التونسية: حجم أموال تونس المنهوبة يسد عجز الميزانية والموازنة

سفيان رجب رئيس تحرير
سفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية

قال سفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، إن أموال تونس المنهوبة يمكن أن تسد عجز الميزانية والموازنة التونسية.

وأضاف رجب خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن حجم الأموال المنهوبة من تونس كبير جدًا، متابعًا: "محاولات الرئيس قيس سعيد ونواياه الطيبة في استرداد الأموال المنهوبة بالتأكيد لا تكفي".

سفيان رجب: استرداد أموال تونس المنهوبة يتطلب تجاوب الدول الخارجية

وأكد أن استرداد أموال تونس المنهوبة يتطلب تجاوب الدول الخارجية وإيجاد قوانين دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة لتنظيم عملية استرداد الأموال المنهوبة.

وتابع: "تونس فقدت العديد من الأموال في عهد الرئيس السابق، لكنها فقدت أموالًا أخرى بعد الثورة جرّاء الحكومات المتعاقبة" مشيرًا إلى أن نهب الأموال وسرق الدولة التونسية أصبحت ثقافة لدى البعض.

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