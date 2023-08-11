الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التونسى: الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعى

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعى كالصحة والتعليم وغيرها من القطاعات فى البلاد.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشئون الاجتماعية.


ودعا الرئيس قيس سعيد، وزير الشئون الاجتماعية التونسى إلى تحميل المسئولين فى مختلف الجهات لمسئولياتهم لأنهم لم يُعيّنوا فى الوظائف إلا لخدمة الشعب التونسى ومن ينحرف عن هذا الطريق فليس له مكان فى الإدارة، مشيرا إلى أنه إما أن يخدم كل مسئول المواطن والوطن وإما فليترك المكان لغيره ممن يشعر بالمسئولية ويعلم تبعاتها.

الأكثر قراءة

قناة الناس|أمين الفتوى يوضح كيفية أداء صلاة قضاء الحاجة (فيديو)

الهجرة تعلن عن أخبار سارة للمشاركين فى مبادرة السيارات

بعد نجاة وزير الدفاع موريس سليم.. أبرز حوادث الاغتيال فى لبنان

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات للحاصلين على الثانوية العامة 2023علمى علوم للجامعات الحكومية والأهلية

تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى للجامعات الحكومية لشعبة علمى علوم

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 11-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟