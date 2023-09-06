الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بقوة ومتانة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن قوة ومتانة العلاقات بين المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين نموذج يحتذى على مر التاريخ. 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال استقباله والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الراهب القمص عمانويل المحرقي، وكيل أبراشية رزقة دير المحرق، وبرفقته المشاركين في البرنامج الأول لمباردة: (حوار من أجل المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية) بحضور الدكتورة أنوار محمد عثمان، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر مؤسسة المبادرة، أن منهج الوسطية والاعتدال هو منهج مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف منفتح على الجميع؛ بهدف التأكيد على الأخوة الإنسانية التي تظلنا جميعا، لافتا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الأزهر الشريف والكنسية برئاسة قداسة البابا تواضروس؛ من خلال بيت العائلة المصرية. 

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وأضاف رئيس جامعة الأزهر أننا تخطينا ذلك إلى التعاون مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من خلال توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في عام 2019م، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التعاون الذي حث وأكد عليه القرآن الكريم؛ حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.

ووجه الراهب القمص عمانويل المحرقي، وكيل إبراشية رزقة دير المحرق، الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر منذ فجر التاريخ، ومؤكدًا أن المسلمين بأنفسهم كانوا يحمون الكنائس عقب ثورة 25 يناير 2011 م. 

جدير بالذكر أن المبادرة تعد نواة لمشروع تخرج من الزمالة الدولية للحوار بين أتباع الأديان لمؤسسة الملك عبدالعزيز للحوار كايسيد، وهذه المبادرة تعمل على بناء قدرات العاملين في مجال الحوار الديني وكذلك الشباب من الديانات والثقافات المختلفة، وتؤكد التعايش وقبول الآخر ونشر ثقافة وممارسة الحوار؛ من أجل تعزيز المواطنة والتماسك الاجتماعي ومواجهة خطاب الكراهية وتحقيق السلم المستدام.

وفي ختام اللقاء قدم مؤسسو المبادرة درعها هدية تذكارية لرئيس جامعة الأزهر، كما قام رئيس جامعة الأزهر بإهداء درع جامعة الأزهر للقمص عمانويل المحرقي، وتم التقاط الصور التذكارية.

جامعة الأزهر العلاقات بين المسلمين والمسيحين حوار من أجل المواطنة ومواجهة خطاب الكراهية مبادرة الأزهر الشريف الكنسية بيت العائلة المصرية

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