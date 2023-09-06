الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق بمحلات تجارية برأس غارب في البحر الأحمر

صورة من الحريق
صورة من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في 3 محلات تجارية بمنطقة ال608  في رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، دون وقوع إصابات. 

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في 3 محلات تجارية متجاورة بمنطقة 608  بمدينة رأس غارب شمال البحرالاحمر، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتداده إلى باقي العمارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية لمباشرة التحقيقات.

مجانًا.. انطلاق القوافل الطبية برأس غارب اليوم

وفي سياقٍ آخر، انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال القوافل العلاجية الشهرية، والخاصة بشهر سبتمبر، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، بمدن وقرىمحافظة البحر الأحمر، والتى يتم الكشف الطبى وصرف العلاج خلالها مجانا على مواطنى القرى المختلفة كل شهر بالبحر الأحمر.

وبدأت القوافل العلاجية، اليوم الأربعاء أعمالها بقرية الأمل التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة وتستغرق فيها اليوم الأربعاء وغداالخميس، لإجراء الكشف الطبى بوحداتها الصحية.

وتنتقل القوافل العلاجية، بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدا لقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضى فيها يومى الجمعة والسبت المقبلين 8 و9 سبتمبر، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم إلى قرية أبورماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لإجراء الكشف الطبى على الأهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 16 و17 سبتمبر عملها بالكشف الطبي على أهالي منطقة أبرق ومرسىحميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر. 

وتنتهى القوافل العلاجية، من أعمالها خلال الشهر المقبل فى قرية أم الحويطات بسفاجا بإجراء الكشف الطبى على الأهالى يومى 20 و21 سبتمبر، حيث تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر، كما تضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، وأطفال وأسنان وتنظيم أسرة.

البحر الاحمر رأس غارب حريق قوات الحماية المدنية القوافل العلاجية حياة كريمه مرسى علم

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