محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلاً مدارس" المقام في شارع النصر بمدينة الغردقة، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري ٢٠٢٣. يهدف المعرض إلى بيع مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٠%، وجارى افتتاح معارض مماثلة في باقي مدن المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذه المعارض تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي، حيث يتضمن المعرض أكثر من 20 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية.

وأجري محافظ البحر الأحمر جولة تفقدية للمعرض حيث أثنى على تنظيمه وجودة المنتجات المعروضة، كما تفاعل الزوار مع المعرض بإيجابية وأعربوا عن سعادتهم بتوفير هذه المستلزمات بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضحت هويدا عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة أن معرض" أهلا مدارس"، حيث يقام المعرض بمشاركة الغرفة التجارية برئاسة خالد رضا وأنطونيوس صلاح أمين صندوق الغرفة التجارية، وتقوم مديرية التموين بالرقابة المستمرة من خلال التواجد على مدار اليوم والمراقبة بالكاميرات، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن أدوات كتابية، حقائب مدرسية، ملابس، أدوات جلدية، أحذية، وسلع غذائية تلبي احتياجات الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

حضر افتتاح المعرض اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء إيهاب رافت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث