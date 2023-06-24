غرف عمليات على مدار الساعة.. طوارئ بـ"صحة وإسعاف" البحر الأحمر لاستقبال المعيدين

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوي لتأمين الشواطئ العامة والطرق المؤدية من وإلى المحافظة الساحلية تزامنًا مع احتفالات عيد الاضحي المبارك، ونشر السيارات علي الطرق العامة والرئيسية لتأمين سفر واستقبال المعيدين بالمدن الساحلية.

وأكد الدكتور شادي باسم، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بأنه تم تجهيز 82 سيارة إسعاف، و1 سيارة تدخل سريع، و1 سيارة مكافحة عدوي، و2 سيارة حضانة، و6 سيارات دفع رباعي، بالإضافة إلى 2 سيارة إمداد وتموين مستلزمات طبية، لتامين احتفالات العيد، مؤكدًا أنه يتم العمل علي مدار الساعة لتوفير الرعاية العاجلة للحالات إن وجدت والتعامل الفوري، مشيرًا الي وجود 6 غرف عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي البلاغات ومواجهة أي حالات طارئة طوال أيام العيد المبارك.

وكشف مدير إسعاف البحر الأحمر أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشواطئ لتوفير سيارات إسعاف بالأماكن التي تشهد اقبالًا من المواطنين لتقديم خدماتها للمعيدين والمصطافين ووضع سيارة بمحيط كل شاطئ لتأمينهم.