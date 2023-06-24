ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرف عمليات على مدار الساعة.. طوارئ بـ"صحة وإسعاف" البحر الأحمر لاستقبال المعيدين

شواطئ الغردقة
شواطئ الغردقة

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوي لتأمين الشواطئ العامة والطرق المؤدية من وإلى المحافظة الساحلية تزامنًا مع احتفالات عيد الاضحي المبارك، ونشر السيارات علي الطرق العامة والرئيسية لتأمين سفر واستقبال المعيدين بالمدن الساحلية.

وأكد الدكتور شادي باسم، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بأنه تم تجهيز  82 سيارة إسعاف، و1 سيارة تدخل سريع، و1 سيارة مكافحة عدوي، و2 سيارة حضانة، و6 سيارات دفع رباعي، بالإضافة إلى 2 سيارة إمداد وتموين مستلزمات طبية، لتامين احتفالات العيد، مؤكدًا أنه يتم العمل علي مدار الساعة لتوفير الرعاية العاجلة للحالات إن وجدت والتعامل الفوري، مشيرًا الي وجود 6 غرف عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي البلاغات ومواجهة أي حالات طارئة طوال أيام العيد المبارك.

وكشف مدير إسعاف البحر الأحمر أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشواطئ لتوفير سيارات إسعاف بالأماكن التي تشهد اقبالًا من المواطنين لتقديم خدماتها للمعيدين والمصطافين ووضع سيارة بمحيط كل شاطئ لتأمينهم.

احتفالات عيد الأضحى اسعاف البحر الأحمر الشواطئ العامة حالة الاستعداد القصوى صحة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

مواد متعلقة

ملحمة البناء.. ازدواج "ساحل البحر الأحمر" طريق للتنمية والمستقبل

الأكثر قراءة

بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

رئيس الوزراء من داخل عمارات سور مجرى العيون: الصورة أبلغ من أى حديث

رئيس الوزراء: مقابر "الخالدين" ستكون على أعلى مستوى وتليق بالزعماء التاريخيين

بوتين: نواجه خيانة للوطن والرد على تمرد "فاجنر" سيكون قاسيًا

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية