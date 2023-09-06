الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

‏نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق التهم 32 توك توك كانوا متوقفين داخل جراج بـ حدائق القبة بينما نجحت القوات في استخراج نحو 70 آخرين دون خسائر.

و‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في جراج تكاتك بدائرة قسم حدائق القبة.

وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بخمس سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل احتراق التكاتك الموجودة في الجراج.

 وتبين من الفحص احتراق 32 توكتوك بينما تم استخراج نحو 70 توك توك دون خسائر، ووجه اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة انتقال رجال المباحث لبيان ما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه وكشف ملابسات الحريق  وتولت النيابة التحقيق.

انهيار عقار بحدائق القبة

وفي سياق آخر، يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان والجيران لكشف ملابسات العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، كما انتقل رجال النيابة والمعمل الجنائي لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.

وكان 4 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 3 أخرين إثر انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

الحماية المدنية حريق جراج بحدائق القبة مدير أمن القاهرة مباحث القاهرة حدائق القبة

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