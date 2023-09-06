إصابة شخصين إثر سقوط شرفتين من منزل مجاور لـ"عقار حدائق القبة" المنهار

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، عن تفاصيل إصابة شخصين إثر سقوط شرفتين من العقار المجاور لعقار حدائق القبة المنهار.

وتبين أن انهيار عقار حدائق القبة أسفر عن تضرر المنزلين المجاورين له، حيث تضرر العقار المجاور المكون من خمسة طوابق إحداهما أرصي وأربع طوابق عليا من تهشيم وتفتيت الشرف وسقوط شرفتين حاليًا على المواطنين خلال المساعدة في أعمال البحث عن الانقاض مما أسفر عن إصابة اثنين، وتم نقلهما لمستشفى الدمرداش.

كشفت معاينة النيابة انهيار العقار بالكامل في كل جوانبه، ما أسفر عن دفن سكانه فيه، وتلف أغراضهم وأثاثهم، والخسائر كبيرة.



كما تضرر عقارين مجاورين لعقار الحدائق المنهار نتيجة السقوط، حيث تبين تلف وتضرر عدد من شرف أحدهما إلى جانب جوانبه وأركانه، وتضرر حوائط العقار المجاور الأمامية والجانبية، وتم إخلائهما من السكان حرصًا على سلامتهم حتى فحصهم من قبل لجنة هندسية.



وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين ثم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنين في المستشفى العام يحاولون إسعافهما حيث إن البيت كان يسكنه 6 أفراد.



تفاصيل حادث انهيار عقار حدائق القبة

وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.



وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث.