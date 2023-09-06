الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة انهيار عقار حدائق القبة: تضرر شرف وحوائط المنازل المجاورة

انهيار عقار
انهيار عقار

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، معاينة حادث انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

تفاصيل معاينة النيابة لحادث انهيار عقار حدائق القبة

وكشفت معاينة النيابة انهيار العقار بالكامل في كل جوانبه، مما أسفر عن دفن سكانه فيه، وتلف أغراضهم وأثاثهم، والخسائر كبيرة.

كما تضرر عقارين مجاورين لعقار الحدائق المنهار نتيجة السقوط، حيث تبين تلف وتضرر عدد من شرف أحدهما إلى جانب جوانبه وأركانه، وتضرر حوائط العقار المجاور الأمامية والجانبية ، وتم إخلائهما من السكان حرصًا على سلامتهم حتى فحصهم من قبل لجنة هندسية.

وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين ثم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنين في المستشفى العام يحاولون إسعافهما حيث إن البيت كان يسكنه 6 أفراد.

تفاصيل حادث انهيار عقار حدائق القبة

وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث.

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