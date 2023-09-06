ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة، اليوم الأربعاء، لـ4 وفيات و5 مصابين.

انتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة ومسئولون تنفيذيون بالمحافظة إلى موقع انهيار عقار حدائق القبة لمتابعة جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين فى موقع الحادث، فيما قامت معدات ثقيلة بمعاونة رجال الإنقاذ البرى برفع أنقاض العقار المنكوب للبحث عن المفقودين.

ووقع انهيار عقار فى منطقة حدائق القبة اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ والإسعاف.

كان قد شهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، في شارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن ناجين من سكان العقار المنكوب.

محافظ القاهرة يتابع عمليات رفع الأنقاض

وتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكدًا على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.