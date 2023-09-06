تفاصيل انتشال أسرة متوفاة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتحفظ على جثامين 4 أشخاص في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وجرى نقل الجثث لمشرحة زينهم.

وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين ثم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنان في المستشفى العام يحاولون إسعافهما، حيث إن البيت كان يسكنه ستة أفراد.



واستخرج رجال الحماية المدنية، شخصين متوفيين من أسفل ركام عقار حدائق القبة بذلك ارتفع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص وتم إنقاذ 3 آخرين مصابين نقلوا إلى المستشفى وتستكمل حاليا عمليات رفع الأنقاض.



وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.



وكشفت المعاينة عن انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون جراء الحادث.



حرر المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة التي انتقلت على الفور، وقررت ندب الأدلة الجنائية للكشف عن أسباب انهيار العقار، واستدعاء شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم وأسرة الضحايا والجيران.