الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار
انهيار عقار

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان والجيران لكشف ملابسات العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، كما انتقل رجال النيابة والمعمل الجنائي لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.

 

تفاصيل الحادث ومصرع 3 أشخاص

 

وكان 3 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 3 أخرين إثر انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء الحادث.

كما نتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

مديرية امن القاهرة منطقة حدائق القبة العقار المنهار قسم شرطة حدائق القبة انهيار منزل

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