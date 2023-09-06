الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة.. واستخراج جثتين من تحت الأنقاض (صور)

انهيار عقار
انهيار عقار

شهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.

 

 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان، في شارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن ناجين من سكان العقار المنكوب.

انهيار في يوليو

وشهدت منطقة حدائق القبة في يوليو الماضي انهيار عقار من 4 طوابق على القاطنين به ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

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