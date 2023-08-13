لجنة لكشف أسبابه.. النيابة تعاين عقار حدائق القبة المنهار

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة انهار دون وقوع خسائر بشرية وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من الحي لكشف الأسباب.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

بدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، من جانبهم يقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان بحادث انهيار منزل، كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

وكشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة وخال تمام من السكان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.