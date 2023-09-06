الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء عقارين مجاورين لعقار "حدائق القبة" المنهار

العقار
العقار

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، إخلاء عقارين مجاورين لعقار منشية الصدر المنهار في منطقة حدائق القبة من السكان، عقب تضررهما؛ للفحص وحتى انتهاء أعمال قوات الحماية المدنية من التنقيب عن الضحايا لانتشالهم.

تفاصيل تحقيقات النيابة

وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين.

كما تم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنين في المستشفى العام يحاولون إسعافهما حيث إن البيت كان يسكنه ستة أفراد.

شهود العيان في الحادث

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان والجيران لكشف ملابسات العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، كما انتقل رجال النيابة والمعمل الجنائي لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.

وكان 4 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 3 أخرين إثر انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء الحادث.

كما نتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

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