الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كامالا هاريس تدعو لمحاسبة دونالد ترامب لدوره في أحداث الكونجرس

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، ضرورة محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت هاريس في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في قمة رابطة أسيان في جاكرتا، إن المسؤولين عن الجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وأعمال العنف التي تلت ذلك في مبنى الكابيتول يجب أن يحاسبوا، حتى لو كان من بينهم دونالد ترامب، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضافت هاريس، "دعوا الأدلة والحقائق تأخذ مجراها".

وقالت هاريس: "أعتقد أنه يجب محاسبة الأفراد بموجب القانون وعندما يخالفون القانون، يجب أن تكون هناك مساءلة، متابعة الديمقراطية هشة للغاية ولن تكون قوية إلا بقدر رغبتنا في القتال من أجلها".

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كما حذرت هاريس من التقارير التي تفيد بأن روسيا تناقش مع كوريا الشمالية مسألة الحصول على أسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، واصفة هذا التحالف المحتمل بأنه غير حكيم.

ورفضت هاريس المخاوف بشأن عمر بايدن، على الرغم من اعتبار قطاع واسع من الأمريكيين أنه أصبح كبيرا في السن لتولي المنصب مجددا، وفقا للوكالة ذاتها.

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وقالت هاريس "أنا أقابله يوميا، ونقضي كثيرا من الوقت سويا في المكتب البيضاوي، حيث أرى كيف تلعب قدرته على فهم القضايا والتعامل مع القضايا المعقدة دورها في اتخاذ قرارات ذكية ومهمة من أجل الشعب الأمريكي".

وحولت فرصة توليها منصب الرئاسة، وصفت هاريس أن فكرة احتمال تولي منصب الرئيس بأنها افتراضية، لكنها قالت إنها مستعدة.

وتمثل هاريس الولايات المتحدة في قمة رابطة أسيان بدلا من بايدن.

لافروف يصل جاكرتا للمشاركة في قمة أسيان

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا.

ومن المقرر أن يعقد لافروف سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال القمة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية

كامالا هاريس دونالد ترامب الرئيس الامريكي الكابيتول روسيا رابطة آسيان

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