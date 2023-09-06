مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية يُنظم لقاءً حول "الذكاء الاصطناعي"

ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، لقاءً عن "الذكاء الاصطناعي والإبداع" يتحدث فيه المهندس محمد حنفي، بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وتقدمه الكاتبة والمترجمة هبة يونس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الخميس القادم 7 سبتمبر 2023، ضمن لقاءات البيت الشهرية.

ويتناول اللقاء بعض النقاط والقضايا التي يثيرها إبداع الذكاء وعلاقته باللغة والإبداع والعاطفة، وأيضا يجيب عن التساؤل حول إمكانية وجود تكامل وترابط بين الذكاء الاصطناعي والإبداع.

ورش سينمائية وأمسية قصصية

وكان قد شهد أغسطس الماضي ضمن القاءات الشهرية لـ"البيت" عدد من الورش واللقاءات منها ورشة في مبادئ السيناريو والتي تضمنت علاقة السيناريست بباقى عناصر الفيلم ومبادىء عامة للسيناريو (الفكرة ـ الملخص ـ المعالجة ـ شكل السيناريو) والبناء الدرامى فى الفيلم السينمائى ورسم الشخصيات فى الفيلم السينمائى وتقنيات الحوار السينمائى، ودور المكان فى السيناريو السينمائى، كما نظم امسية قراءات قصصية.

لقاءات البيت بمركز جمال عبد الناصر

يذكر أن لقاءات "البيت"" بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة.

كما يسلط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.