"يجعله عامر".. برنامج تأهيلى للمقبلين على الزواج فى الإسكندرية

يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية سلسلة لقاءات "يجعله عامر" بدءًا من الخميس 13 يوليو، في تمام السادسة مساءً، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمقبلين على الزواج، والتي بدأها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج في فبراير الماضي إلى جانب ما قدمته دار الإفتاء من مبادرة إلكترونية؛ لتأهيل المقبلين على الزواج.

"يجعله عامر" هي سلسلة لقاءات لتأهيل المقبلين على الزواج، فكرة وتقديم الدكتورة هبة صالح مدرس بكلية التربية - قسم بيولوجى ومدرب مشارك معتمد من هيئة IBCT وكذلك مدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس- جامعة الإسكندرية ومؤسس مبادرة "مش عايزين نتجوز".

وقالت "هبة" إنه من خلال ملاحظتها لنسب الطلاق المرتفعة أرادت أن تسهم في التوعية لتقليل حجم هذه الظاهرة والقضاء عليها؛ بدأتها من خلال مبادرتها الأولى، وتعريف الطرفين سواء من هم في بداية حياتهم الزوجية أو المقبلين على الزواج بكل الجوانب المتعلقة بالمشاكل الزوجية وكيفية تلافيها، إلى جانب التعريف بأنماط الشخصيات المختلفة وسيكولوجيات الرجل والمرأة من خلال "يجعله عامر" ستقدم عددا من اللقاءات التي يقدمها متخصصون إلى جانب ورش عمل عن نظرية التعلق لدى البالغين.

تبدأ اللقاءات مع الدكتورة سحر السلاموني خبير التطوير الذاتي والإستشارات الأسرية من خلال اللقاء الأول حول "أسس الاختيار وليه بنتجوز؟".

وتؤكد السلاموني ترحيبها بالتطوع في هذه السلسلة، وذلك من واقع مسئوليتها تجاه المجتمع وملاحظتها لارتفاع نسبة الطلاق المبكر، وستتحدث عن أهمية معرفة علم نفس العلاقات، والتعرف على المعايير التي نختار بها الشريك والحقوق والواجبات التي تجب مراعتها فالزواج هو بداية حياة وليس نهاية لهدف.

ويأتي اللقاء الثاني والذي يقدمه متطوعًا أيضًا الدكتور أيمن حامد عبدالشافي استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان والمحاضر بجامعة فاروس عن "أوهام الحب والزواج" يوم الخميس 20 يوليو، ومن خلاله يتناول العلاقة التى تربط بين الحب والزواج، وما بينهما من بعض الأوهام التي تنغص الحياة، ومن خلال المناقشة وطرح كثير من الأسئلة كذلك سيتطرق إلي العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويقدم المركز أيضًا ضمن برنامج الأنشطة الصيفية السبت القادم 15 يوليو بدءًا من الرابعة مساءً ورشة عمل وحفلا للأراجوز وخيال الظل تقدمها فرقة ومضة لخيال الظل، والأراجوز تحت إشراف الدكتور نبيل بهجت.

ورشة «تصميم وتنفيذ عروسة خيال الظل» يقدمها مجموعة مصممي ومحركي فرقة ومضة، وهي موجهة للأطفال واليافعين من سن 12 سنة تتناول في عجالة لمحة تاريخية عن فن خيال الظل ونشأته، والتعريف بنماذج من عرائس خيال الظل وطريقة عملها وتحريكها والتعريف بالبابات الشهيرة لهذا الفن، ويأتى بعد ذلك رسم وتصميم وتنفيذ الشخصيات والأشكال المراد عمل القصة لها وتحويلها إلى عرائس خيال الظل، وكيفية عمل مسرح بخامات محدودة.

وفي تمام السادسة والنصف يستمتع جميع أفراد الأسرة بعروض الأراجوز وخيال الظل مع فرقة ومضة، وهي عروض مستوحاة من السير الشعبية التي تخلط بين الراوي والأراجوز مع خيال الظل.