الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول قرار من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

أصدرت  نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، عدة قرارات مهمة تمثلت في تشكيل عدد من اللجان في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة تسكنه أسرة مكونة من 6 أفراد لقي أربعة منهم مصرعهم.

وتبين تشكيل لجنة ثلاثية من النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار.

وتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي لبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بـ محافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له والعقارات المجاورة؛ لفحصها، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث.

حرر المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة التي انتقلت على الفور، وقررت ندب الأدلة الجنائية للكشف عن أسباب انهيار العقار، واستدعاء شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم وأسرة الضحايا والجيران.

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الاستماع لأقوال شهود العيان فى واقعة انهيار عقار حدائق القبة

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