الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات انهيار عقار حدائق القبة : صادر له قرارات تنكيس متعددة

انهيار عقار
انهيار عقار

استمعت النيابة العامة منذ قليل إلى أقوال  المسئولين بحى حدائق القبة حول واقعة انهيار عقار فجر اليوم، والذى أسفر عن حدوث حالات وفاة وإصابة آخرين، حيث أكدوا في التحقيقات أن العقار صادر له عدة قرارات تنكيس منذ فترة طويلة، إلا أن كل هذه القرارات لم تنفذ، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

كان انتهى رجال الحماية المدنية من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لتكون الحصيلة النهائية وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

 انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين، وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى 4 أشخاص مصرعهما وأصيب 3 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.

في سياق متصل أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتحفظ على جثامين 4 أشخاص في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وجرى نقل الجثث لمشرحة زينهم.

وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين ثم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنان في المستشفى العام يحاولون إسعافهما، حيث إن البيت كان يسكنه ستة أفراد.

واستخرج رجال الحماية المدنية، شخصين متوفيين من أسفل ركام عقار حدائق القبة بذلك ارتفع عدد المتوفين إلى 4 أشخاص وتم إنقاذ 3 آخرين مصابين نقلوا إلى المستشفى وتستكمل حاليا عمليات رفع الأنقاض.

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