الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مفاجأة بشأن انهيار عقار الإسماعيلية (تفاصيل)

انهيار عقار الإسماعيلية
انهيار عقار الإسماعيلية

كشفت مصادر في حى أول الإسماعيلية أن العقار المنهار صباح اليوم الإثنين، في منطقة المحطة الجديدة، مكون من 3 طوابق ومأهول بالسكان.

وأضافت المصادر أن العقار صدر له قرار إزالة، ولكنه لم انهار قبل إخلائه تمهيدا لإزالته فيما أسفر انهيار العقار عن، وفاة شخص واحد حتى الآن، وتجري عمليات البحث عن الأشخاص والضحايا المفترض وجودهم تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بانهيار عمارة في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية،  وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية لمكان انهيار العمارة وفرضت كردون أمني.

وفاة شخص وإصابة آخر والبحث عن آخرين تحت الأنقاض

 فيما انتقلت على الفور سيارات الإسعاف برئاسة مصعب بصراوي مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية لمكان الحادث، وحسب المعلومات الواردة  أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة آخر تم  انتشاله من تحت الأنقاض وجار نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. فيما يواصلون عملية انتشال المتبقية أسفل العقار المنهار.

ويشهد محيط العقار حالة من الفزع والقلق، التي انتابت أهالي المنطقة بعد سقوطه بشكل مفاجئ، وما نتج عنه من وقوع حالة وفاة، والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن والشرطة، بجانب حضور سيارات الإسعاف للتدخل السريع لمعالجة المصابين.

ومن المقرر أن يتوجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إلى موقع الحادث لتفقد المنطقة التي شهدتها انهيارا صباح اليوم، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة حالة  العقار المنهار، ومحاسبة المقصر في حالة وجود أي مخالفات بشأن العقار المنهار.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية الحادث، أيضا بجانب قوات الأمن والشرطة، لإسعاف الضحايا والمصابين، لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ نتيجة سقوط عقار منطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة الحالة الصحية لهم، حتى اكتمال شفائهم.

انهيار عقار بالاسماعيلية عقار الإسماعيلية عقار الإسماعيلية المنهار منطقة المحطة الجديدة قوات الأمن والشرطة

مواد متعلقة

انتشال أول ضحايا عقار الإسكندرية المنهار من تحت الأنقاض

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

"التضامن": قدمنا كل الخدمات الصحية والمساعدات لسكان عقار الإسكندرية المنهار فور وقوع الحادث

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

نجلها أسفل الأنقاض.. سيدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل انهيار "عقار الإسكندرية"

النيابة تتوجه إلى "عقار الإسكندرية" المنهار.. وتُصدر قرارات عاجلة

"الدستور" فى موقع عقار خليل حمادة المنهار: "ما زال البحث جاريًا أسفل الأنقاض" (صور)

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

حدث ليلا| العثور علي جثة عامل مقتول في كرداسة.. وحل لغز جثة سيدة قنا

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالإسماعيلية (صور)

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا must للعام الدراسي 2023/2024

الاتحاد الأوروبى: 9 ملايين لاجئ فى مصر ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مواردها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب