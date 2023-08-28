مفاجأة بشأن انهيار عقار الإسماعيلية (تفاصيل)

كشفت مصادر في حى أول الإسماعيلية أن العقار المنهار صباح اليوم الإثنين، في منطقة المحطة الجديدة، مكون من 3 طوابق ومأهول بالسكان.

وأضافت المصادر أن العقار صدر له قرار إزالة، ولكنه لم انهار قبل إخلائه تمهيدا لإزالته فيما أسفر انهيار العقار عن، وفاة شخص واحد حتى الآن، وتجري عمليات البحث عن الأشخاص والضحايا المفترض وجودهم تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بانهيار عمارة في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية لمكان انهيار العمارة وفرضت كردون أمني.

وفاة شخص وإصابة آخر والبحث عن آخرين تحت الأنقاض

فيما انتقلت على الفور سيارات الإسعاف برئاسة مصعب بصراوي مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية لمكان الحادث، وحسب المعلومات الواردة أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة آخر تم انتشاله من تحت الأنقاض وجار نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. فيما يواصلون عملية انتشال المتبقية أسفل العقار المنهار.

ويشهد محيط العقار حالة من الفزع والقلق، التي انتابت أهالي المنطقة بعد سقوطه بشكل مفاجئ، وما نتج عنه من وقوع حالة وفاة، والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن والشرطة، بجانب حضور سيارات الإسعاف للتدخل السريع لمعالجة المصابين.

ومن المقرر أن يتوجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إلى موقع الحادث لتفقد المنطقة التي شهدتها انهيارا صباح اليوم، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة حالة العقار المنهار، ومحاسبة المقصر في حالة وجود أي مخالفات بشأن العقار المنهار.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية الحادث، أيضا بجانب قوات الأمن والشرطة، لإسعاف الضحايا والمصابين، لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ نتيجة سقوط عقار منطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومتابعة الحالة الصحية لهم، حتى اكتمال شفائهم.