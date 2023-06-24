ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "محلية النواب" يتفقد تطوير منطقة حى العرب بالإسماعيلية

وفد لجنة الإدارة
وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء الجمعة، مشروع تطوير وإعادة رصف شوارع وحارات منطقة حى العرب (المحطة الجديدة) وتشمل شوارع سوريا والكرنك وممفيس وتقاطاعاتها، برفقة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

 

وأشاد الوفد البرلماني، بالجهد المبذول في رفع كفاءة المنطقة من إدخال صرف صحي وتمهيد طرق، للتيسير على المواطنين، ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى القيام بدهان المباني في المنطقة لتعطى شكلا جماليا النسق الحضاري للشوارع.

 

كما تفقد الوفد البرلماني والمحافظ حديقة الخالدين بمدينة الإسماعيلية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد حديقة المعرفة، وشهد وفد لجنة الإدارة المحلية افتتاح محافظة الإسماعيلية للحديقتين وفتحهما للمواطنين.

 

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني شوارع سوريا السجيني مشروع تطوير الإسماعيلية الوفد البرلمانى النسق الحضاري

الأكثر قراءة

بعد خسارة اللقب الأفريقى .. الوداد يفقد لقب الدورى المغربى

رئيس فاغنر يتهم قيادة الجيش الروسى بـ قتل عدد كبير من قواته.. ووزارة الدفاع ترد

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

الكرملين: بوتين مطلع على مزاعم بريغوجين والإجراءات قادمة

بكري لـ "الشاهد": قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لمرسي وقال "لن نعتدي على أي متظاهر"

بكري لـ "الشاهد": أعضاء النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة : إفريقيا هي بؤرة الإرهاب في العالم؟

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية