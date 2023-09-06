التصريح بدفن الضحايا.. النيابة تنتقل لمعاينة آثار انهيار عقار حدائق القبة

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة انهيار عقار في شارع ترعة الجبل بمنطقة منشية الصدر، في حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، وجارِ انتشال باقي الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع انهيار العقار؛ لمعاينة آثار انهيار العقار لمعاينة مسرح الواقعة، وجارِ سماع أقوال الشهود، والاستعلام عن حالة المصابين.

حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين للاستعلام عن حالتهم الصحية، والتصريح بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم لإنهاء إجراءات مراسم الدفن.

التحفظ على الجثامين

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بالتحفظ على جثامين 4 أشخاص في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين، وجرى نقل الجثث لمشرحة زينهم.



وجاء في تحقيقات النيابة بمعاينة المنزل المنهار، أن العقار يقع في منطقة صلاح الدين القليوبي في منشية الصدر، بحدائق القبة، مكون من أربعة طوابق وأنه انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم وتم استخراج جثة صاحب العقار رجل مسن وأحد أولاده متوفيين ثم استخراج جثة زوجته والابن الآخر، وما زال هناك ابنين في المستشفى العام يحاولون إسعافهما حيث إن البيت كان يسكنه ستة أفراد.



تفاصيل الحادث



وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.