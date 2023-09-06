حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، اليوم الأربعاء، أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نساء فلسطين في مدينة الخليل جريمة بشعة وقذرة لا تغتفر، وتجاوز لكل الأعراف لا يمكن السكوت عنها.

وشدد القواسمي، في بيان صحفي، على أن المساس بأعراض نساء فلسطين هو ضرب من الجنون الأخلاقي وانحطاط قيمي وصلت إليه حكومة نتنياهو العنصرية، وجيشها الذي يعبر بجنونه عن العقلية الحاكمة في تل أبيب، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تمر.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.

وأمس أول الإثنين، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مجندتين ملثمتين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح، أجبرتا 5 نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات.

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

وأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قرب قرية الزبيدات، شمال أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، لم تعرف هويته بعد، وأطلقت النار عليه وأصابته قرب القرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم، والذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتدمير البنية التحتية للمخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين، وحذرت من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.