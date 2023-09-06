وزير الخارجية الروسى يصل جاكرتا للمشاركة فى قمة دول جنوب شرق آسيا

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صباح اليوم، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا.

ومن المقرر أن يعقد لافروف سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال القمة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

وفي تصريحات سابقة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "لافروف" سيعقد في جاكرتا سلسلة اجتماعات مع الشركاء الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية.

وتشمل قائمة المشاركين في مجموعة جنوب شرق آسيا الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين، بالإضافة إلى شركاء حوار "آسيان- روسيا"، أستراليا والهند والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان.

وانطلقت قمة آسيان في دورتها الـ43 في جاكرتا، أمس الثلاثاء، وعلى رأس جدول أعمالها قضيتا ميانمار، وبحر الصين الجنوبي.

لافروف يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكشفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف سيتحدث خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف سيشارك في عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية الروسية أنه في الدورة المقبلة للجمعية العامة سيدافع الجانب الروسي عن نهجه المبدئي، المنصوص عليه في مفهوم السياسة الخارجية المحدثة لروسيا، والذي تم تبنيه في مارس من هذا العام.