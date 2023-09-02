الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن تفاصيل وجود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي: لافروف سيتحدث خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف سيشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

الخارجية الروسية: موسكو ستدافع عن نهجها المبدئي في السياسة الخارجية

وأضافت الخارجية الروسية أنه في الدورة المقبلة للجمعية العامة، سيدافع الجانب الروسي عن نهجه المبدئي، المنصوص عليه في مفهوم السياسة الخارجية المحدثة لروسيا والذي تم تبنيه في مارس من هذا العام.

وتابعت الخارجية الروسية: موسكو ستدافع عن استعادة دور الأمم المتحدة كآلية تنسيق مركزية لضمان ومواءمة مصالح جميع الدول، وستواصل أيضا السعي للحفاظ على الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة، والتقيد الصارم بمصالح جميع الدول.

وشددت على أنه خلال الجلسة، سيعمل الوفد الروسي جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، على تعزيز مجموعة كاملة من المبادرات بشأن القضايا الدولية الرئيسية.

وتابعت الخارجية الروسية: "دعونا نقدم مشاريع القرارات التقليدية للجمعية العامة في مجالات هامة مثل تعزيز هيكل تحديد الأسلحة وعدم الانتشار، ومنع عسكرة الفضاء الخارجي، ووضع قواعد عالمية للسلوك في مجال المعلومات، والتصدي لتمجيد النازية".

وقبل يومين، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيترأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين في الهند بناء على طلب الرئيس فلاديمير بوتين.