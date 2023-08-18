الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الروسية" تدرج المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من دخول أراضيها

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن توسيع قائمة المواطنين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا لتشمل 54 شخصا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة.

كما أعلنت الخارجية الروسية إدراج نائب وزير الدفاع البريطاني ضمن قائمة الممنوعين من دخول موسكو، إضافة إلى إدراج اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقائمة الممنوعين من دخول أراضيها.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة، حظر دخول عددًا من مسؤولي دولة مولدوفا إلى الأراضي الروسية، وهو ما جاء ردًا على قرار مولدوفا "غير الودي" بطرد 22 دبلوماسيًا روسيًا، في إجراء يؤدي لمزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "هذا الخطوة غير الودية تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات بين روسيا ومولدوفا، التي تشهد أزمة وخيمة بالفعل بسبب التصرفات من جانبها".

جاء ذلك بعد استدعاء سفير كيشيناو لدى موسكو للتعبير عن رفض خطوة مولدوفا.

وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ المبعوث بأنه "في رد فعل مماثل، سيُمنع عدد من المسئولين من جمهورية مولدوفا من دخول روسيا الاتحادية"، ولم تذكر الوزارة أسماء المسؤولين من مولودوفا المحظور دخولهم روسيا ولم تحدد عددهم، وتتشارك مولدوفا الحدود مع أوكرانيا ومع رومانيا الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

الممنوعين الخارجية الروسية قائمة المواطنين البريطانيين الممنوعين وزارة

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