الخارجية الروسية تؤكد انفتاح موسكو على حل دبلوماسى للأزمة الأوكرانية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، أن موسكو منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية؛ ومستعدة للرد على مقترحات جادة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية نقلتها الوكالات الروسية: "إن روسيا تقدر عاليا الوساطة والمبادرات الإنسانية الرامية إلى تحقيق السلام.. كنا وما زلنا منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة، ومستعدون للرد على مقترحات جدية حقا".

ولفتت إلى أن السلطات الأوكرانية أوقفت وحظرت المفاوضات مع موسكو.

3 إجراءات للتفاوض

وأضافت المتحدثة الروسية، أنه من أجل بدء عملية التفاوض، لا بد من اتخاذ ثلاث خطوات وهى "توقف الغرب عن إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، توقف الأعمال العدائية الأوكرانية، وأن تسحب قواتها من الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن مستقبل "بقية أراضي أوكرانيا" سيعتمد "إلى حد كبير" على مدى سرعة فهم أوكرانيا والغرب أن روسيا لن تتسامح مع وجود "دولة معادية لروسيا بشكل علني" على حدودها.