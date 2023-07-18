وزير الخارجية الروسى يبحث مع نظيره التركى صفقة تصدير الحبوب

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الثلاثاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان الملفات الخاصة بصفقة الحبوب.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن لافروف بحث مع نظيره التركي خيارات لتصدير القمح تكون في مأمن من الإجراءات من قبل كييف والدول الغربية.

الناتو يدين قرار روسيا بالانسحاب من مبادرة تصدير الحبوب

وأدان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (ناتو)، الإثنين، قرار روسيا بالانسحاب من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال ينس ستولتنبرج، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "أدين قرار روسيا الأحادي بالانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود، رغم جهود حليفنا تركيا والأمم المتحدة".

وكانت روسيا أعلنت، الإثنين، عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب الأوكرانية، وإنهاء عمل الممر الآمن لنقلها عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي الشروط".