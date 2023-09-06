الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ذا ناشيونال: العلاقات بين مصر واليابان تشهد طفرة فى عهد الرئيس السيسى

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنجليزية إن العلاقات بين مصر واليابان زادت وتوطدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، والآن باتت العلاقة بين البلدين "شراكة استراتيجية".

العلاقات بين القاهرة واليابان 

وأشارت الصحيفة إلى لقاء وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي مع نظيره سامح شكري أمس الثلاثاء في القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، عن تقديره الجهود المصرية الضخمة والاستباقية للحفاظ على الهدوء في الأراضي المحتلة، وتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين.

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سامح شكرى: نتعاون مع اليابان فى تنفيذ برامج اجتماعية وإنسانية ذات بعد تنموى

شراكة استراتيجية

وبحسب التقرير رفع البلدان علاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية" في أبريل الماضي بعد اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا. 

وأعلن حينها أن مصر ستحصل على قرض بقيمة 734 مليون دولار، وهو الشريحة الثالثة من برنامج تمويل أكبر لتطوير الخط الرابع لمترو القاهرة.

وتأتي زيارة هاياشي إلى القاهرة في أعقاب رحلة إلى عمان يوم الإثنين، حيث التقى بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي الأوسع.

وعلى الرغم من أن مصر واليابان كانت تربطهما علاقة ودية دائمًا، إلا أن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ في عهد رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، الذي زار القاهرة في عام 2015، وتعهد بزيادة العلاقات الثنائية.

وعاد السيسي للزيارة في العام التالي، ثم عاد بعد الحصول على المزيد من القروض من طوكيو، كما تم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية لبناء محطة كبيرة للطاقة الشمسية في مصر بتمويل وخبرة فنية يابانية، كما وقعت طوكيو اتفاقية مع القاهرة للمساهمة في بناء المتحف المصري الكبير.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن اليابان قدمت الأموال والتعاون الفني في مجال الحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها وإدارة المعارض للمشروع.

وعقب لقائه مع هاياشي، استقبل شكري أيضًا فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، في وزارة الخارجية بالقاهرة.

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دعم توسع الشركات اليابانية بالسوق المصرية.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات وزير الخارجية اليابانى

ذا ناشيونال السيسي مصر اليابان شراكة استراتيجية العلاقات

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