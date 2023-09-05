سامح شكرى: نتعاون مع اليابان فى تنفيذ برامج اجتماعية وإنسانية ذات بعد تنموى

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعبين المصري والياباني يحملان رسالة محبة وبناء وإعمار للعالم أجمع، ولم يكن غريبًا أن يأتي في صلب التعاون العربي الياباني برامج تعاون وثيقة واجتماعية وإنسانية ذات أهداف تنموية راقية، راعتها في أغلب الأحيان مساعدات يابانية مقدرة ونفذتها أياد وعقول عربية طموحة ومبدعة.

وأوضح شكري، خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات السياسية العربية اليابانية محل تقدير متبادل وتشهد العديد من المشتركات وتدور في آفاق من الشفافية والحوار المستمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.