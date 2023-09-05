شكري: العلاقات السياسية العربية اليابانية محل تقدير متبادل

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن العلاقات السياسية العربية اليابانية محل تقدير متبادل وتشهد العديد من المشتركات.

وأكد سامح شكري، خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان عام 2021 بلغ 100 مليار دولار.

وأضاف، أن الحوارالعربي الياباني سيكون شفافاً وبناء وسيتيح التوصل لنتائج مهمة.

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على بلورة مزيد من مجالات التعاون مع اليابان سياسيا واقتصاديا.

وأوضح شكري أن اجتماع اليوم يعد دليلا على الحرص المتبادل لاستمرار وتطوير قطر العمل العربي الياباني المشتركة وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا التي تعصف بعالمنا وتلقى بتحديات عاصفة لها تداعيات هائلة.