الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دعم توسع الشركات اليابانية بالسوق المصرية.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات وزير الخارجية اليابانى

يوشيماسا هاياشي
يوشيماسا هاياشي

تطرق وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الوزير سامح شكري الذي عقد في القاهرة، ونقلته قناة ؛القاهرة الإخبارية"، للعديد من الموضوعات والقضايا الشائكة بالمنطقة، منها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية، وكذلك حجم التعاون المصري الياباني.

مصر دولة إقليمية كبرى وشريك مهم لليابان

وفي بداية حديثه، أكد هاياشي أن مصر دولة إقليمية كبرى في المنطقة وشريك مهم لليابان، وتلعب دورا مهما في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أنه تمت ترقية العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو إلى مستوى شراكة استراتيجية خلال زيارته لمصر أبريل الماضي، ومن ثم ناقش خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد اليوم مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة والاقتصاد والتعاون الاقتصادي، فضلا عن الأوضاع والعلاقات الدولية الإقليمية.

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة 

وفيما يخص الشأن المصري، تباحثا الوزيران في العديد من الموضوعات بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزا للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، كما تباحثا حول دعم حركة السفن من أجل ملاحة آمنة في قناة السويس، وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار المباشر مع مصر، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة بواسطة مصر للطيران المزمع استئنافها هذا الشهر.

توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية

وأكد وزير خارجية اليابان مواصلة دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية.

 

 

اليابان ستستمر على تواصل وثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار روسيا بإنهاء مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وستستمر اليابان على تواصل وثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي. 

حث أطراف النزاع في السودان على الوقف الفوري لإطلاق النار 

فيما يخص السودان، أوضح أن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر، سوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال لحكومة مدنية، كما أعرب عن شعور اليابان بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، منوهًا بأن اليابان قدمت 92 مليون دولار مساعدة للدول المجاورة. 

نقدر جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأشاد بجهود مصر وعقدها اجتماعات تهدف للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن قلقه إزاء التوترات بين إسرائيل وفلسطين.

ونوه بأن اليابان قدمت مليون دولار أمريكي منح طارئة من خلال وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وما يقرب من 1.4 مليون دولار أمريكي مساعدات غذائية لفلسطين من خلال برنامج الأغذية العالمية.

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